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Усі хочуть перемоги, а Україна заслуговує на це, – Зеленський про мирні переговори

14:53, 14 лютого 2025
Президент України: переговори з РФ і США будуть складними, але ми впораємося.
Усі хочуть перемоги, а Україна заслуговує на це, – Зеленський про мирні переговори
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Мирні переговори за участю США, України та Росії будуть складними, оскільки кожна сторона прагне вийти з них переможцем. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені.

«Я думаю, що вони на якомусь рівні про щось там говорять. Якась інформація є. Ну якщо чесно, вони завжди говорили», — сказав Зеленський, коментуючи можливі компроміси, які США вимагають від Росії.

Президент наголосив, що ізоляція Росії ніколи не була повною, і політика Заходу щодо цього не змінилася. «Ізоляції повної політичної Росії не було. І не будемо приписувати все новій адміністрації. Тому що бувша адміністрація так само працювала», — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що переговорний процес буде складним, оскільки кожен прагне до власних вигідних результатів. «США хочуть перемоги, руські хочуть перемоги, а Україна, вона, заслуговує на це», — наголосив він.

За його словами, розмови можуть стосуватися лише українських територій, і саме тому перемовини будуть непростими.

«Я розумію приблизно про що вони можуть спілкуватися. Не тільки Америка. Глобальний Південь, деякі європейські країни, навколо чого може йтися мова. Навколо тільки того, що належить нам. І тому буде складно. Але хто сказав, що ми не поборемо складнощі?» – додав Президент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Володимир Зеленський розповів прем’єру Британії про свою розмову з Дональдом Трампом.

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США росія війна Володимир Зеленський

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