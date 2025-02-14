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Украинские мужчины 18-60 лет за границей начнут получать паспорта украинские мужчины 18-60 лет

14:24, 14 февраля 2025
Мужчины за границей уже со следующей недели получат паспорта, но с военными документами.
Украинские мужчины 18-60 лет за границей начнут получать паспорта украинские мужчины 18-60 лет
Фото: ДП Документ
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Кабинет Министров Украины урегулировал вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом. Это позволит мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года через ГП «Документ», получить свои паспорта уже со следующей недели. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, гражданам будут присылать сообщения с указанием даты, времени и места получения документа в соответствии с очередностью подачи заявлений.

«Нужно было время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины», - пояснил министр.

При этом остается в силе требование о наличии военно-учетных документов для оформления и получения паспорта мужчинами призывного возраста за рубежом.

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