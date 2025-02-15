Оформление паспортов украинцам за рубежом – кто и когда сможет их получить

ГП «Документ» со следующей недели начнет выдавать паспорта мужчинам за рубежом.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины урегулировал вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом.

Как сообщили в ГП «Документ», это позволит мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года через ГП «Документ», получить свои паспорта уже со следующей недели.

Соответствующие сообщения о готовности паспортов будут направляться в порядке очередности их оформления.

По информации ГМС, она передает информацию о таких лицах Министерству обороны Украины, и они автоматически становятся на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, что обязательным условием для оформления и получения паспортов украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.

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