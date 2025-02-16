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На Львовщине весь транспорт будет останавливаться во время минуты молчания

07:54, 16 февраля 2025
На Львовщине вводят остановку транспорта ежедневно в 9:00 для почтения памяти погибших.
На Львовщине весь транспорт будет останавливаться во время минуты молчания
Фото: WestNews
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На Львовщине вводят остановку всего транспорта во время общенациональной минуты молчания, которая проводится ежедневно в 9:00. Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

Решение принял Совет обороны области, и отныне полицейские будут напоминать водителям о необходимости остановки. Все транспортные средства в населенных пунктах будут прекращать движение на минуту, исключение сделают только для автомобилей экстренных служб.

Накануне важных дат - Дня памяти Героев Небесной Сотни (20 февраля) и годовщины полномасштабного вторжения (24 февраля) - жителей Львовщины призывают в 9:00 почтить погибших.

«Пусть минута молчания в 09:00 станет ежедневной традицией нашей благодарности и памяти перед погибшими», - подчеркнул Козицкий.

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Львов транспорт

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