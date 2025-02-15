Центр протидії дезінформації спростував фейк про вибух у Миколаєві та «помсту ТЦК»

Росія запустила дезінформацію про теракт у Миколаєві.

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Російські Telegram-канали поширюють фейкову інформацію про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого, внаслідок якого загинули двоє людей, нібито був помстою працівникам ТЦК.

Як повідомив Центр протидії дезінформації, ця версія не відповідає дійсності. Верифікувавши інформацію з Національною поліцією України, Центр з’ясував, що загибла жінка не мала синів мобілізаційного віку. Її діти народилися у 2001 та 2011 роках, і старший син не є військовослужбовцем.

Такі вкиди є частиною інформаційної війни, спрямованої на посилення недовіри до українських інституцій. У Центрі нагадують, що російські спецслужби використовують дезінформацію та вербування для організації диверсій, але всі диверсанти або гинуть, або отримують довгі тюремні терміни.

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