Практика судів
  1. В Україні

Кабмін оновив перелік підстав для відшкодування курсантами коштів за дострокове припинення навчання

16:54, 15 лютого 2025
Серед підстав для відшкодування коштів з'явилися нові пункти, зокрема припинення громадянства України.
Кабмін оновив перелік підстав для відшкодування курсантами коштів за дострокове припинення навчання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти, затвердженого постановою від 12.07.2006 № 964.

Як вказують у Міністерстві оборони, таким чином буде впорядковано механізм, за яким курсанти та офіцери мають відшкодувати державі кошти за навчання у випадку дострокового припинення навчання або звільнення з військової служби протягом перших п'яти років (десяти – для військових льотчиків) після випуску.

Оновлений порядок поширюється не лише на Вищий військовий навчальний заклад, а й на заклади фахової передвищої військової освіти. Також документ враховує особливості проходження служби під час воєнного стану та мобілізації.

Також серед підстав для відшкодування коштів з'явилися нові пункти, зокрема припинення громадянства України та відмова від подальшого проходження служби на посадах сержантського, старшинського або офіцерського складу.

Кошти, повернуті курсантами та офіцерами, зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету. Це відповідає вимогам бюджетного законодавства та забезпечує прозорість використання державних коштів.

Найближчим часом аналогічні зміни будуть внесені до відповідних постанов, що регулюють підготовку фахівців для Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

уряд Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Суддю ВАКС Ярослава Шкодіна притягнули до відповідальності за філософські запитання у судовому рішенні

Апеляційна палата ВАКС постановила окрему ухвалу стосовно судді першої інстанції Антикорупційного суду Ярослава Шкодіна

Від участі у нарадах з нацбезпеки усунули низку чиновників Мін'юсту США та ФБР, які працювали за різних адміністрацій

Мін'юст США та ФБР усунули чиновників від щоденних нарад щодо загроз національній безпеці – їм доручили займатися питаннями незаконної міграції.

Обов’язкова умова – участь у бойових діях, а у разі невиконання контракту потрібно буде повернути мільйон: Кабмін опублікував умови контракту для громадян 18-24 років

У разі систематичного невиконання умов контракту потрібно буде відшкодувати в повному обсязі виплачену одноразову грошову допомогу, а неотримана частина такої допомоги не виплачується.

Верховний Суд висловився щодо неефективності такого засобу відновлення порушеного права, як визнання договорів купівлі-продажу земельних ділянок недійсними

Верховний Суд вказав, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права шляхом визнання договорів недійсними не є ефективним засобом відновлення порушеного права позивача, адже за загальним правилом наслідком встановлення судом недійсності правочину є реституція.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області