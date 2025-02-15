Кабмін оновив перелік підстав для відшкодування курсантами коштів за дострокове припинення навчання

Серед підстав для відшкодування коштів з'явилися нові пункти, зокрема припинення громадянства України.

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Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти, затвердженого постановою від 12.07.2006 № 964.

Як вказують у Міністерстві оборони, таким чином буде впорядковано механізм, за яким курсанти та офіцери мають відшкодувати державі кошти за навчання у випадку дострокового припинення навчання або звільнення з військової служби протягом перших п'яти років (десяти – для військових льотчиків) після випуску.

Оновлений порядок поширюється не лише на Вищий військовий навчальний заклад, а й на заклади фахової передвищої військової освіти. Також документ враховує особливості проходження служби під час воєнного стану та мобілізації.

Також серед підстав для відшкодування коштів з'явилися нові пункти, зокрема припинення громадянства України та відмова від подальшого проходження служби на посадах сержантського, старшинського або офіцерського складу.

Кошти, повернуті курсантами та офіцерами, зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету. Це відповідає вимогам бюджетного законодавства та забезпечує прозорість використання державних коштів.

Найближчим часом аналогічні зміни будуть внесені до відповідних постанов, що регулюють підготовку фахівців для Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

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