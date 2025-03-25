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В Белом доме заявили, что Трамп не сомневается в своем советнике по нацбезопасности Уолтца после скандала с чатом у Signal

12:54, 25 марта 2025
Заявляется, что Дональд Трамп не сомневается в профессионализме Майка Уолтца.
В Белом доме заявили, что Трамп не сомневается в своем советнике по нацбезопасности Уолтца после скандала с чатом у Signal
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В Белом доме заверили, что у президента США Дональда Трампа нет претензий к профессиональной компетентности советника по национальной безопасности Майка Уолтца и других высокопоставленных чиновников, несмотря на сообщение об утечке данных об ударах США по Йемену из-за секретного чата в Signal. Об этом сообщает The Hill.

Спикер Майк Джонсон отклонил любые возможные дисциплинарные меры по Уолтцу и министру обороны Питу Гегсету.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт в письменном комментарии изданию заявила, что Трамп не имеет вопросов Майка Уолтца и других топ-чиновников блока безопасности.

"Как сказал президент Трамп, атаки против хуситов были очень успешными и эффективными. Президент Трамп продолжает сохранять полное доверие к своей команде по нацбезопасности, включая советника по нацбезопасности Майку Уолцу", - сказала Левитт.

Отметим, что ранее главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники США обсуждали подготовку к атаке на йеменских хуситов.

Между тем, издание Politico допустило отставку Уолтца после сообщений об утечке данных через Signal. По словам неназванных чиновников, пока ничего не решено, но Дональд Трамп может принять окончательное решение в течение следующих одного-двух дней, когда будет наблюдать за освещением этого инцидента.

В то же время, есть и те, кто считает, что Волтцу ничего не угрожает. Заявляется, что Трамп уже говорил с советником нацбезопасности и Белый дом поддерживает его.

Журналистка телеканала CNN Алайна Трин сообщила, что у Дональда Трампа нет планов увольнять своего помощника по национальной безопасности Майка Уолтца.

В свою очередь министр обороны США Пит Гегсет отрицает факт обсуждения планов военных сил США в групповом чате Signal.

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США Дональд Трамп

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