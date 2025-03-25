Кабмин уволил Надежду Бигун с должности заместителя главы Минэкономики Юлии Свириденко

Во вторник, 25 марта, Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд важных решений.
В частности, Правительством было принято распоряжение об увольнении Бигун Надежды Валерьевны с должности заместителя Министра экономики Украины.
Что известно о Надежде Бигун
С 2009 по 2015 год работала в компании «Киевстар», в частности, на должностях управляющего менеджера по работе с клиентами и маркетинг-менеджера.
В 2015 году занимала должность заместителя генерального директора ГП «Прозорро».
С 2016 года работала на должности директора департамента тендерных процедур в ПАО «Укрпочта».
В 2018 году перешла на позицию заместителя генерального директора по закупкам в ГП «Медицинские закупки Украины».
С сентября 2019 года работала на должности директора по закупкам в ГК «Укроборонпром».
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 года № 614-р была назначена на должность заместителя Министра экономики Украины.
Координировала разработку предложений и реализацию принятых решений по вопросам:
Обеспечивала функциональное направление, координацию и контроль работы:
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