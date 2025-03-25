Кабмин уволил Надежду Бигун с должности заместителя главы Минэкономики Юлии Свириденко

Правительством было принято распоряжение об увольнении Надежды Бигун с должности заместителя Министра экономики.

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Во вторник, 25 марта, Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд важных решений.

В частности, Правительством было принято распоряжение об увольнении Бигун Надежды Валерьевны с должности заместителя Министра экономики Украины.

Что известно о Надежде Бигун

С 2009 по 2015 год работала в компании «Киевстар», в частности, на должностях управляющего менеджера по работе с клиентами и маркетинг-менеджера.

В 2015 году занимала должность заместителя генерального директора ГП «Прозорро».

С 2016 года работала на должности директора департамента тендерных процедур в ПАО «Укрпочта».

В 2018 году перешла на позицию заместителя генерального директора по закупкам в ГП «Медицинские закупки Украины».

С сентября 2019 года работала на должности директора по закупкам в ГК «Укроборонпром».

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 года № 614-р была назначена на должность заместителя Министра экономики Украины.

Координировала разработку предложений и реализацию принятых решений по вопросам:

формирования и реализации государственной политики в сфере публичных закупок;

развития конкурентных отношений;

формирования и реализации государственной политики в сфере государственно-частного партнерства.

Обеспечивала функциональное направление, координацию и контроль работы:

департамента сферы публичных закупок и конкурентной политики;

сектора организационно-аналитического обеспечения работы заместителя Министра.

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