Кабмін звільнив Надію Бігун з посади заступниці очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко

У вівторок, 25 березня, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого розглянув низку важливих рішень.
Зокрема, Урядом було ухвалено розпорядження про звільнення Бігун Надії Валеріївни з посади заступника Міністра економіки України.
Що відомо про Надію Бігун
З 2009 по 2015 працювала у компанії «Київстар», зокрема, на посадах керуючого менеджера по роботі з клієнтами та маркетинг-менеджера.
У 2015 році обіймала посаду заступника генерального директора ДП «Прозорро».
З 2016 року працювала на посаді директора департаменту тендерних процедур в ПАТ «Укрпошта».
У 2018 році перейшла на позицію заступника генерального директора з закупівель у ДП «Медичні закупівлі України».
З вересня 2019 року працювала на посаді директора із закупівель у ДК «Укроборонпром».
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 року № 614-р була призначена на посаду заступника Міністра економіки України.
Координувала розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:
- формування та реалізації державної політики публічних закупівель;
- розвитку конкурентних відносин;
- формування та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства.
Забезпечувала функціональне спрямування, координацію та контроль роботи:
- департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики;
- сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра.
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