Практика судів
  1. В Україні

Кабмін звільнив Надію Бігун з посади заступниці очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко

12:43, 25 березня 2025
Урядом було ухвалено розпорядження про звільнення Надії Бігун з посади заступника Міністра економіки.
Кабмін звільнив Надію Бігун з посади заступниці очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 25 березня, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого розглянув низку важливих рішень.

Зокрема, Урядом було ухвалено розпорядження про звільнення Бігун Надії Валеріївни з посади заступника Міністра економіки України.

Що відомо про Надію Бігун

З 2009 по 2015 працювала у компанії «Київстар», зокрема, на посадах керуючого менеджера по роботі з клієнтами та маркетинг-менеджера.

У 2015 році обіймала посаду заступника генерального директора ДП «Прозорро».

З 2016 року працювала на посаді директора департаменту тендерних процедур в ПАТ «Укрпошта».

У 2018 році перейшла на позицію заступника генерального директора з закупівель у ДП «Медичні закупівлі України».

З вересня 2019 року працювала на посаді директора із закупівель у ДК «Укроборонпром».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 року № 614-р була призначена на посаду заступника Міністра економіки України.

Координувала розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

- формування та реалізації державної політики публічних закупівель;

- розвитку конкурентних відносин;

- формування та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства.

Забезпечувала функціональне спрямування, координацію та контроль роботи:

- департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики;

- сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України звільнення Мінекономіки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вирішив створити у Податковій службі спецпідрозділ з виявлення корупції

У Державній податковій службі протягом 2 років буде діяти підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції протягом двох років – Мінфін запропонував експериментальний проект.

Недосягнення 16-річного віку може стати обставиною, що виключає відповідальність за порушення митних правил

Законопроект про зміни до Митного кодексу передбачає, що до обставин, що виключають провадження у справі про порушення митних правил, буде відноситися недосягнення особою на момент вчинення 16-річного віку.

В Україні пропонують запровадити банк фінансової інклюзії, що буде обслуговувати клієнтів, які через війну не мають стійкого доступу до фінансових послуг

Законопроектом пропонується створити новий вид банку в Україні – банк фінансової інклюзії, що передбачає можливість отримання його клієнтами фінансових, платіжних, супровідних послуг на малонаселених та важкодоступних територіях

Верховний Суд вказав, що самовільне залишення військової частини може бути інкриміноване військовому, навіть якщо він не проходив ВЛК

Адвокат стверджував, що придатність обвинуваченого до військової служби за станом здоров'я у встановленому законом порядку, тобто, із проходженням ВЛК не встановлювалась, тому він не може бути суб'єктом СЗЧ – що вирішив Верховний Суд.

Для кваліфікації ухилення від мобілізації достатньо встановити факт отримання повістки та неявки до ТЦК без поважних причин – Верховний Суд

Засуджений стверджував, що суд неправильно встановив обставини справи, зокрема в частині вручення йому «бойової» повістки за місцем його роботи, але Верховний Суд вказав, що невстановлення часу вручення повістки ТЦК не впливає на об'єктивну і суб'єктивну сторони цього злочину.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    суддя Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду