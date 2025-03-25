Кабмін звільнив Надію Бігун з посади заступниці очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко

Урядом було ухвалено розпорядження про звільнення Надії Бігун з посади заступника Міністра економіки.

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У вівторок, 25 березня, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого розглянув низку важливих рішень.

Зокрема, Урядом було ухвалено розпорядження про звільнення Бігун Надії Валеріївни з посади заступника Міністра економіки України.

Що відомо про Надію Бігун

З 2009 по 2015 працювала у компанії «Київстар», зокрема, на посадах керуючого менеджера по роботі з клієнтами та маркетинг-менеджера.

У 2015 році обіймала посаду заступника генерального директора ДП «Прозорро».

З 2016 року працювала на посаді директора департаменту тендерних процедур в ПАТ «Укрпошта».

У 2018 році перейшла на позицію заступника генерального директора з закупівель у ДП «Медичні закупівлі України».

З вересня 2019 року працювала на посаді директора із закупівель у ДК «Укроборонпром».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 року № 614-р була призначена на посаду заступника Міністра економіки України.

Координувала розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

- формування та реалізації державної політики публічних закупівель;

- розвитку конкурентних відносин;

- формування та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства.

Забезпечувала функціональне спрямування, координацію та контроль роботи:

- департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики;

- сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра.

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