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Кабмін затвердив умови та стартову ціну приватизації підприємства «Сумихімпром»

12:44, 25 березня 2025
Уряд визначив стартову ціну державного пакета акцій 99,9952% статутного капіталу ПАТ «Сумихімпром», а також умови приватизації.
Кабмін затвердив умови та стартову ціну приватизації підприємства «Сумихімпром»
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Кабінет міністрів на засіданні 25 березня затвердив умови продажу державного пакету акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром». Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, на електронному аукціоні буде виставлено 1 738 665 246 простих іменних акцій, що становить 99,9952% статутного капіталу товариства.

Стартова ціна продажу пакета акцій — 1 158 050 202 гривні.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що до умов продажу включено зобов’язання покупця щодо:

  • здійснення інвестицій у формі капітальних вкладень на технічне переозброєння та модернізацію (у тому числі енергомодернізацію) виробництва в загальній сумі не менше 150 млн гривень;
  • погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на придбаний пакет акцій боргів із заробітної плати та перед бюджетом;
  • погашення заборгованості товариства перед Пенсійним фондом України;
  • погашення простроченої кредиторської заборгованості товариства;
  • недопущення виникнення податкового боргу;
  • спрямування дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2024 році та за період, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна України у 2025 році, відповідно до вимог законодавства.

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Кабінет Міністрів України держпідприємство акції

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