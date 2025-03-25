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Пасажирський літак розвернули посеред Тихого океану, бо пілот забув свій паспорт

18:39, 25 березня 2025
Літак United Airlines, що прямував до Китаю, змушений був повернутися в США після того, як з’ясувалося, що один з пілотів не мав при собі паспорта.
Пасажирський літак розвернули посеред Тихого океану, бо пілот забув свій паспорт
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Із рейсом United Airlines, який прямував із Лос-Анджелеса до Шанхаю, стався курйозний випадок. Літак довелося розвернути посеред Тихого океану після того, як з’ясувалося: один із пілотів вилетів без паспорта. Про інцидент повідомила сама авіакомпанія у коментарі CNN.

Рейс UA198 вилетів із Лос-Анджелеса в суботу, 22 березня, о 14:00 за місцевим часом. На борту перебувало 257 пасажирів і 13 членів екіпажу. Через приблизно дві години після зльоту літак здійснив розворот і попрямував до Сан-Франциско, де приземлився о 17:00.

«Пілот не мав при собі паспорта», — підтвердили в United.

Пасажирам запропонували ваучери на харчування та компенсацію.

Затримка вплинула і на зворотній рейс UA199 із Шанхаю до Лос-Анджелеса — літак прибув із відставанням у шість годин. Через це пасажирам довелося змінювати квитки на внутрішні рейси та коригувати подальші плани.

Раніше повідомлялося, що пасажир подав до суду на United Airlines, стверджуючи, що пілот авіакомпанії силоміць витягнув його з туалету під час польоту, порушивши його гідність і права. 

Також американка заявила, що екіпаж United Airlines вимагав відключити апарат штучної вентиляції легенів у її 2-річного сина.

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США Китай авіація

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