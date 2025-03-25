Пассажирский самолет развернули посреди Тихого океана, потому что пилот забыл свой паспорт

Направлявшийся в Китай самолет United Airlines вынужден был вернуться в США после того, как выяснилось, что один из пилотов не имел при себе паспорта.

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С рейсом United Airlines, который направлялся из Лос-Анджелеса в Шанхай, произошел курьезный случай. Самолет пришлось развернуть посреди Тихого океана после того, как выяснилось: один из пилотов вылетел без паспорта. Об инциденте сообщила сама авиакомпания в комментарии CNN.

Рейс UA198 вылетел из Лос-Анджелеса в субботу, 22 марта, в 14:00 по местному времени. На борту находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Примерно через два часа после взлета самолет развернулся и направился в Сан-Франциско, где приземлился в 17:00.

«У пилота не было с собой паспорта», — подтвердили в United.

Пассажирам предложили ваучеры на питание и компенсацию.

Задержка затронула и обратный рейс UA199 из Шанхая в Лос-Анджелес — самолет прибыл с опозданием на шесть часов. Из-за этого пассажирам пришлось менять билеты на внутренние рейсы и корректировать дальнейшие планы.

Ранее сообщалось, что пассажир подал в суд на United Airlines, утверждая, что пилот авиакомпании силой вытащил его из туалета во время полета, нарушив его достоинство и права.

Также американка заявила, что экипаж United Airlines потребовал отключить аппарат искусственной вентиляции легких у ее 2-летнего сына.

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