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Американка заявила, що екіпаж United Airlines вимагав відключити апарат штучної вентиляції легенів у її 2-річного сина

18:12, 24 березня 2025
Авіакомпанію United Airlines звинувачують у тому, що її екіпаж вимагав від матері вимкнути дитині апарат ШВЛ попри надані медичні документи.
Американка заявила, що екіпаж United Airlines вимагав відключити апарат штучної вентиляції легенів у її 2-річного сина
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Авіакомпанія United Airlines опинилася в центрі скандалу. Мешканка Флориди Мелісса Сотомайор заявила, що екіпаж рейсу з Тампи до Ньюарка вимагав від неї вимкнути апарат штучної вентиляції легень та кисневий концентратор у її 2-річного сина перед зльотом. Про це повідомляє Business Insider.

За словами жінки, хлопчик має складні медичні потреби, зокрема дихає через трахеостому за допомогою ШВЛ, має порушення зору, слуху і потребує харчування через гастростому. Сотомайор надала усі необхідні медичні документи ще перед польотом, однак, стверджує, що члени екіпажу наполягали на відключенні обладнання — навіть після її пояснень, що воно життєво необхідне.

«Кілька стюардес і капітан наполягали, щоб я від’єднала сина від ШВЛ до досягнення безпечної висоти. Але без цього він просто не виживе», — розповіла вона у TikTok. Жінка додала, що рейс затримали на годину, а під час польоту вона не отримала жодних вибачень.

Згодом United Airlines заявила Business Insider, що зв’язалася із Сотомайор, «щоб обговорити ситуацію та вибачитися за можливі незручності». Однак у коментарі NBC мати зазначила, що не вважає ці вибачення щирими.

Сотомайор вже подала офіційну скаргу на авіакомпанію та розпочала збір коштів на юридичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що пасажир подав до суду на United Airlines, стверджуючи, що пілот авіакомпанії силоміць витягнув його з туалету під час польоту, порушивши його гідність і права. 

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США

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