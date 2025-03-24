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Американка заявила, что экипаж United Airlines потребовал отключить аппарат искусственной вентиляции легких у ее 2-летнего сына

18:12, 24 марта 2025
Авиакомпанию United Airlines обвиняют в том, что ее экипаж требовал от матери отключить ребенку аппарат ИВЛ, несмотря на предоставленные медицинские документы.
Американка заявила, что экипаж United Airlines потребовал отключить аппарат искусственной вентиляции легких у ее 2-летнего сына
Иллюстративное фото из открытых источников
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Авиакомпания United Airlines оказалась в центре скандала. Жительница Флориды Мелисса Сотомайор заявила, что экипаж рейса из Тампы в Ньюарк требовал от нее отключить аппарат искусственной вентиляции легких и кислородный концентратор у ее 2-летнего сына перед взлетом. Об этом сообщает Business Insider.

По словам женщины, мальчик имеет сложные медицинские потребности: он дышит через трахеостому с помощью аппарата ИВЛ, у него нарушено зрение и слух, а питание здійснюється через гастростому. Сотомайор предоставила все необходимые медицинские документы еще до вылета, однако утверждает, что члены экипажа настаивали на отключении оборудования — даже после объяснений, что оно жизненно необходимо.

«Несколько стюардесс и капитан настаивали, чтобы я отключила сына от аппарата ИВЛ до достижения безопасной высоты. Но без него он просто не выживет», — рассказала она в TikTok. Женщина добавила, что рейс задержали на час, а извинений от экипажа она так и не получила.

Позднее в United Airlines сообщили Business Insider, что связались с Сотомайор, «чтобы обсудить ситуацию и извиниться за возможные неудобства». Однако в комментарии NBC мать отметила, что не считает эти извинения искренними.

Сотомайор уже подала официальную жалобу на авиакомпанию и начала сбор средств на юридическую помощь.

Ранее сообщалось, что пассажир подал в суд на United Airlines, утверждая, что пилот авиакомпании силой вытащил его из туалета во время полета, нарушив его достоинство и права.

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