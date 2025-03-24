В НШСУ создадут отдельное коммуникационное подразделение и сформируют новую информационную политику

Национальная школа судей решила заняться популяризацией своей деятельности.

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Национальная школа судей Украины сообщила, что планирует разработать новую коммуникационную стратегию.

Новая стратегия, как сообщили в НШСУ, необходима для повышения открытости НШСУ для юридического сообщества и общества в целом, а также для популяризации деятельности Школы судей.

Интересно, что стратегия будет предусматривать создание нового брендбука, обновление логотипа НШСУ, активизацию присутствия школы судей в социальных сетях, создание мультимедийного контента и видеоматериалов.

Также в НШСУ планируют создать коммуникационное подразделение – команду специалистов, которая будет «отвечать за стратегическое планирование и реализацию информационной политики НШСУ».

Автор: Вячеслав Хрипун

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