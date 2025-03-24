В Украине повестки могут вручать не только ТЦК – кто еще имеет такое право

В Украине расширен круг лиц, которые могут вручать повестки в ТЦК.

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В Украине повестки в военкомат могут вручать не только сотрудники ТЦК и СП, но и другие категории граждан. Об этом сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.

К лицам, уполномоченным вручать повестки, относятся:

- представители ТЦК и СП;

- представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций;

- представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов;

- представители предприятий и учреждений, на которых работают граждане;

- представители разведывательных органов и СБУ, которые имеют право вручать повестки военнообязанным.

Повестки могут вручаться как по месту жительства, так и в общественных местах или по месту работы. Во время вручения осуществляется фото- и видеофиксация представителями ТЦК и СП или полицейскими.

В случае отказа от получения повестки составляется акт отказа, подписанный не менее чем двумя членами группы оповещения. Если гражданин продолжает отказываться, полицейские проводят административное задержание и доставку в ТЦК.

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