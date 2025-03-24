В Україні повістки можуть вручати не тільки ТЦК – хто ще має таке право

В Україні повістки до військкомату можуть вручати не лише співробітники ТЦК і СП, а й інші категорії громадян. Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК і СП.
До осіб, уповноважених вручати повістки, належать:
Повістки можуть вручатися як за місцем проживання, так і в громадських місцях або за місцем роботи. Під час вручення здійснюється фото- та відеофіксація представниками ТЦК і СП або поліцейськими.
У разі відмови від отримання повістки складається акт відмови, підписаний щонайменше двома членами групи оповіщення. Якщо громадянин продовжує відмовлятися, поліцейські проводять адміністративне затримання та доставку до ТЦК.
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