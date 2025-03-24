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В Україні повістки можуть вручати не тільки ТЦК – хто ще має таке право

17:54, 24 березня 2025
В Україні розширено коло осіб, які можуть вручати повістки до ТЦК.
В Україні повістки можуть вручати не тільки ТЦК – хто ще має таке право
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В Україні повістки до військкомату можуть вручати не лише співробітники ТЦК і СП, а й інші категорії громадян. Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК і СП.

До осіб, уповноважених вручати повістки, належать:

  • представники ТЦК і СП;
  • представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій;
  • представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
  • представники підприємств та установ, на яких працюють громадяни;
  • представники розвідувальних органів і СБУ, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним.

Повістки можуть вручатися як за місцем проживання, так і в громадських місцях або за місцем роботи. Під час вручення здійснюється фото- та відеофіксація представниками ТЦК і СП або поліцейськими.

У разі відмови від отримання повістки складається акт відмови, підписаний щонайменше двома членами групи оповіщення. Якщо громадянин продовжує відмовлятися, поліцейські проводять адміністративне затримання та доставку до ТЦК.

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повістка ТЦК

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