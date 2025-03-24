Суд зобов’язав РФ виплатити компенсацію військовому ЗСУ, який втратив руку через обстріл

Український захисник, поранений під час ракетного обстрілу на Харківщині, домігся через суд 4 мільйонів гривень моральної компенсації від Росії.

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Військовослужбовець Збройних сил України, який був тяжко травмований унаслідок обстрілу ворога, через суд стягнув з Російської Федерації 4 мільйони гривень моральної шкоди. Таке заочне рішення постановив Чемеровецький районний суд Хмельницької області.

Обставини справи:

Позивач пояснив, що з 24 лютого 2022 року проходив службу на посаді стрільця-помічника гранатометника й брав участь у заходах з оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ.

У грудні 2022 року на Харківщині унаслідок ракетного обстрілу російської армії він отримав тяжке поранення та втратив руку. Вказав, що ушкодження дуже вплинули на його психологічний, фізичний і моральний стан. Свої моральні страждання він оцінив у 9 000 000 гривень, які просив суд стягнути з держави-агресора.

Суд встановив, що позивач – громадянин України, військовослужбовець й матеріали справи підтверджують, що він брав участь у бойових діях, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, та під час військової служби унаслідок ворожого ракетного обстрілу позицій отримав вогнепально-осколкове поранення з травматичною ампутацією руки. У 2024 році МСЕК встановила йому ІІ групу інвалідності.

«За таких обставин суд вважає доведеним той факт, що [позивач] зазнав моральних та фізичних страждань у зв`язку з каліцтвом та ушкодженням здоров`я, які перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із незаконною збройною агресією Російської Федерації проти України, а тому відповідальною за спричинену [йому] моральну шкоду є безпосередньо держава російська федерація, збройні формування якої умисно вчинили збройну агресію проти України, що змусило позивача йти на війну…», – йдеться у рішенні суду.

Суд зауважив, що грошова сума компенсації моральної шкоди є лише ймовірною, і при її визначенні він врахував характер правопорушення, глибину фізичних та душевних страждань, інші обставини, які мають істотне значення, вимоги розумності і справедливості.

Рішення – заочне, тому може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Воно ще не набрало законної сили.

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