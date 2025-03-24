Один на один із ChatGPT — як штучний інтелект витісняє живе спілкування

Регулярне спілкування з ChatGPT може викликати емоційну залежність і посилювати самотність — дослідження.

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Компанія OpenAI спільно з Массачусетським технологічним інститутом провели масштабне дослідження, щоб оцінити, як використання чат-ботів зі штучним інтелектом впливає на психоемоційний стан людей.

Як повідомляє The Japan Times, результати виявили потенційно тривожну тенденцію: регулярне спілкування з ChatGPT може викликати емоційну прив’язаність до бота та зменшувати соціальні контакти у реальному житті.

Дослідники зазначають, що активні користувачі ШІ-сервісу частіше повідомляли про зростання почуття самотності та скорочення часу, який вони проводили в спілкуванні з реальними людьми. Це може свідчити про формування парасоціальних зв’язків — коли людина емоційно прив’язується до технології так, ніби вона є живою істотою.

У дослідженні взяли участь близько 1000 осіб з різним досвідом користування ChatGPT. Протягом місяця вони щодня взаємодіяли з ботом щонайменше п’ять хвилин. Одним запропонували лише текстову форму взаємодії, іншим — голосову. Тематика розмов варіювалася: від загальних до особистих тем.

Сучасні ШІ-моделі стають дедалі складнішими та навчаються імітувати живу мову за допомогою голосових інтерфейсів. На думку дослідників, це посилює ризики глибшої емоційної залученості, оскільки такі взаємодії все більше нагадують спілкування з реальною людиною.

Одна зі співавторок дослідження, аспірантка MIT Кеті Менгінг Фанг, наголосила, що команда не порівнювала результати з контрольною групою, яка зовсім не користувалася ШІ. А дослідник Пат Патаранутапорн додав:

«Нас цікавить не тільки сам штучний інтелект, а й те, як він змінює нас. Особливо важливо розуміти це, коли такі технології масштабуються».

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