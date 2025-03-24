Один на один из ChatGPT — как искусственный интеллект вытесняет живое общение

Регулярное общение с ChatGPT может вызвать эмоциональную зависимость и усиливать одиночество – исследование.

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Компания OpenAI совместно с Массачусетским технологическим институтом провела масштабное исследование, чтобы оценить, как использование чат-ботов с искусственным интеллектом влияет на психоэмоциональное состояние людей.

Как сообщает The Japan Times, результаты показали потенциально тревожную тенденцию: регулярное общение с ChatGPT может вызывать эмоциональную привязанность к боту и снижать уровень социальных контактов в реальной жизни.

Исследователи отмечают, что активные пользователи ИИ-сервиса чаще сообщали о росте чувства одиночества и сокращении времени, проводимого в живом общении с другими людьми. Это может свидетельствовать о формировании парасоциальных связей — когда человек эмоционально привязывается к технологии, словно к живому существу.

В исследовании приняли участие около 1000 человек с разным опытом взаимодействия с ChatGPT. В течение месяца участники ежедневно общались с ботом не менее пяти минут. Одним предлагали только текстовую форму взаимодействия, другим — голосовую. Темы разговоров варьировались от общих до личных.

Современные ИИ-модели становятся все более сложными и учатся имитировать живую речь с помощью голосовых интерфейсов. По мнению исследователей, это усиливает риск глубокой эмоциональной вовлеченности, поскольку такие взаимодействия все больше напоминают общение с настоящим человеком.

Одна из соавторов исследования, аспирантка MIT Кэти Менгинг Фанг, подчеркнула, что команда не сравнивала результаты с контрольной группой, которая вовсе не использовала ИИ. А исследователь Пат Патаранутапорн добавил:

«Нас интересует не только сам искусственный интеллект, но и то, как он влияет на нас. Это особенно важно понимать, когда такие технологии начинают масштабироваться».

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