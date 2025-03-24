Рабочая группа Совета судей Украины обсудила новую редакцию Кодекса судейской этики

Рабочая группа подготовила новые толкования к статьям Кодекса судейской этики.

Фото: РСУ

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В Киеве состоялось заседание рабочей группы по подготовке Комментария к Кодексу судейской этики. Новая редакция Кодекса была утверждена делегатами ХХ съезда судей Украины, который состоялся 18-19 сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета судей Украины.

Председательствовал на заседании, в котором приняло участие подавляющее большинство членов рабочей группы, председатель Комитета Совета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов Егор Краснов, присутствовали также члены Совета и Председатель Совета судей Украины Богдан Монич.

Именно он выполнил почетную миссию и вручил членам рабочей группы, которые работали над обновленной редакцией Кодекса судейской этики, а также за значительный вклад в укрепление авторитета судебной власти, высокий профессионализм, личный вклад в развитие судебной власти и многолетний добросовестный труд Ольге Шаповаловой - судье Верховного суда Украины в отставке и Татьяне Чумаченко - судье Верховного Суда в отставке, Почетные грамоты Совета судей Украины.

Что касается собственно процесса обсуждения, то члены рабочей группы рассмотрели предложения к каждой статье, а их 21, и высказали целый ряд пожеланий по изложению материала в Комментарии.

«Сегодня мы можем констатировать, что к значительной части статей Кодекса членами рабочей группы уже подготовлены толкования и разъяснения, но нам еще предстоит решить целый ряд вопросов, которые могут возникнуть у тех молодых судей, которые придут работать в суды после завершения конкурсов, которые сейчас проводятся Высшей квалификационной комиссией судей Украины», - сказал Егор Краснов.

Свое предостережение и пожелание высказал и член Высшего совета правосудия Сергей Бурлаков: «Нам нужно очень осторожно, взвешенно и ответственно относиться ко всему, что будет прописано в Комментарии, поскольку им, среди других нормативно-правовых актов, активно пользуются дисциплинарные палаты. Как следствие, мы можем получить дополнительный инструмент для «наказания» судей».

«Готовя Комментарий к Кодексу судейской этики, мы должны четко осознавать, что речь прежде всего о Кодексе, который является совокупностью норм добровольных ограничений, которые берут на себя судьи и кандидаты на должность судьи. Мне кажется, если бы кандидаты на должность судьи знали об этих «добровольных ограничениях», которыми они будут пользоваться не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни, претендентов на судейство было бы несколько меньше!», - сказала судья в отставке Татьяна Чумаченко.

В итоге заседания члены рабочей группы урегулировали отдельные технические вопросы, а также сошлись на том, что к следующей стратегической сессии, запланированной на май, будет подготовлен практически весь основной комментарий к статьям Кодекса судейской этики.

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