Робоча група Ради суддів України обговорила нову редакцію Кодексу суддівської етики

Робоча група підготувала нові тлумачення до статей Кодексу суддівської етики.

Фото: РСУ

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У Києві відбулося засідання робочої групи з підготовки Коментаря до Кодексу суддівської етики. Нова редакція Кодексу була затверджена делегатами ХХ з'їзду суддів України, що відбувся 18-19 вересня 2024 року. Про це повідомила прес-служба Ради суддів України.

Головував на засіданні, у якому взяла участь переважна більшість членів робочої групи, голова Комітету Ради з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів Єгор Краснов, присутнім також були члени Ради та Голова Ради суддів України Богдан Моніч.

Саме він виконав почесну місію й вручив членам робочої групи, які працювали над оновленою редакцією Кодексу суддівської етики, а також за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади та багаторічну сумлінну працю Ользі Шаповаловій – судді Верховного суду України у відставці й Тетяні Чумаченко – судді Верховного Суду у відставці, Почесні грамоти Ради суддів України.

Щодо власне процесу обговорення, то члени робочої групи розглянули пропозиції до кожної статті, а їх 21, та висловили цілий ряд побажань щодо викладення матеріалу у Коментарі.

«Сьогодні ми можемо констатувати, що до значної частини статей Кодексу членами робочої групи вже підготовленні тлумачення та роз'яснення, але нам ще належить вирішити цілий ряд питань, що можуть виникнути у тих молодих суддів, які прийдуть працювати в суди після завершення конкурсів, що зараз проводяться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України», - сказав Єгор Краснов.

Своє застереження й побажання висловив й член Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков: «Нам потрібно дуже обережно, виважено й відповідально ставитися до всього, що буде прописано в Коментарі, оскільки ним, серед інших нормативно-правових актів, активно послуговуються дисциплінарні палати. Як наслідок, ми можемо отримати додатковий інструмент для «покарання» суддів».

«Готуючи Коментар до Кодексу суддівської етики, ми маємо чітко усвідомлювати, що мова найперше про Кодекс, який є сукупністю норм добровільних обмежень, що беруть на себе судді та кандидати на посаду судді. Мені здається, якби кандидати на посаду судді знали про ці «добровільні обмеження», якими вони послуговуватимуться не тільки в професійній діяльності, а й в особистому житті, претендентів на суддівство було б дещо менше!», - сказала суддя у відставці Тетяна Чумаченко.

У підсумку засідання члени робочої групи врегулювали окремі технічні питання, а також зійшлися на тому, що до наступної стратегічної сесії, що запланована на травень, буде підготовлено практично весь основний коментар до статей Кодексу суддівської етики.

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