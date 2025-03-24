Суд обязал РФ выплатить компенсацию военнослужащему ВСУ, потерявшему руку из-за обстрела

Украинский защитник, раненый во время ракетного обстрела в Харьковской области, через суд добился 4 миллионов гривен моральной компенсации от России.

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Военнослужащий Вооружённых Сил Украины, который был тяжело ранен в результате вражеского обстрела, через суд взыскал с Российской Федерации 4 миллиона гривен морального ущерба. Такое заочное решение вынес Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области.

Обстоятельства дела:

Истец пояснил, что с 24 февраля 2022 года проходил службу в должности стрелка-помощника гранатомётчика и принимал участие в мероприятиях по обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

В декабре 2022 года в Харьковской области в результате ракетного обстрела российской армии он получил тяжёлое ранение и потерял руку. Он указал, что травмы существенно повлияли на его психологическое, физическое и моральное состояние. Свои моральные страдания он оценил в 9 000 000 гривен, которые просил суд взыскать с государства-агрессора.

Суд установил, что истец — гражданин Украины, военнослужащий, и материалы дела подтверждают, что он принимал участие в боевых действиях, связанных с вооружённой агрессией Российской Федерации, и во время военной службы в результате вражеского ракетного обстрела позиций получил огнестрельно-осколочное ранение с травматической ампутацией руки. В 2024 году МСЭК установила ему вторую группу инвалидности.

«При таких обстоятельствах суд считает доказанным тот факт, что [истец] понёс моральные и физические страдания в связи с увечьем и повреждением здоровья, которые находятся в причинно-следственной связи с незаконной вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины, а потому ответственным за причинённый [ему] моральный ущерб является непосредственно государство Российская Федерация, вооружённые формирования которой умышленно совершили вооружённую агрессию против Украины, что вынудило истца пойти на войну…», — говорится в решении суда.

Суд отметил, что сумма компенсации морального ущерба является предполагаемой, и при её определении он учёл характер правонарушения, глубину физических и душевных страданий, другие обстоятельства, имеющие существенное значение, а также требования разумности и справедливости.

Решение — заочное, поэтому может быть пересмотрено судом, который его принял, по письменному заявлению ответчика. Оно ещё не вступило в законную силу.

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