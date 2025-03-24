В НШСУ створять окремий комунікаційний підрозділ та сформують нову інформаційну політику

Національна школа суддів вирішила зайнятися популяризацією своєї діяльності.

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Національна школа суддів України повідомила, що планує розробити нову комунікаційну стратегію.

Нова стратегія, які повідомили в НШСУ, необхідна для підвищення відкритості НШСУ для юридичної спільноти та суспільства, а також для популяризації діяльності Школи суддів.

Цікаво, що стратегія буде передбачати створення нового брендбуку, оновлення логотипу НШСУ, активізацію присутності Школи суддів в соціальних мережах, створення мультимедійного контенту та відеоматеріалів.

Також в НШСУ планують створити комунікаційний підрозділ – команду спеціалістів, яка «відповідатиме за стратегічне планування та реалізацію інформаційної політики НШСУ».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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