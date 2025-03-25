Кабмин утвердил условия и стартовую цену приватизации предприятия «Сумыхимпром»

Правительство определило стартовую цену государственного пакета акций 99,9952% уставного капитала ОАО «Сумыхимпром», а также условия приватизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров на заседании 25 марта утвердил условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества «Сумыхимпром». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, на электронный аукцион будет выставлено 1 738 665 246 простых именных акций, что составляет 99,9952% уставного капитала общества.

Стартовая цена продажи пакета акций — 1 158 050 202 гривны.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что в условия продажи включены обязательства покупателя по:

осуществлению инвестиций в форме капитальных вложений в техническое переоснащение и модернизацию (в том числе энергомодернизацию) производства на общую сумму не менее 150 млн гривен;

погашению в течение шести месяцев с даты перехода права собственности на приобретенный пакет акций долгов по заработной плате и перед бюджетом;

погашению задолженности общества перед Пенсионным фондом Украины;

погашению просроченной кредиторской задолженности общества;

недопущению возникновения налоговой задолженности;

направлению дивидендов в государственный бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и за период, в течение которого государство в лице Фонда государственного имущества Украины владело им в 2025 году, в соответствии с требованиями законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.