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У Білому домі заявили, що Трамп не має сумнівів щодо свого радника з нацбезпеки Волтца після скандалу з чатом у Signal

12:54, 25 березня 2025
Заявляється, що Дональд Трамп не має сумнівів у професіоналізмі Майка Волтца.
У Білому домі заявили, що Трамп не має сумнівів щодо свого радника з нацбезпеки Волтца після скандалу з чатом у Signal
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У Білому домі запевнили, що президент США Дональд Трамп не має претензій до професійної компетентності радника з національної безпеки Майка Волтца та інших високопосадовців, попри повідомлення про витік даних про удари США по Ємену через секретний чат у Signal. Про це повідомляє The Hill.

Спікер Майк Джонсон відхилив будь-які можливі дисциплінарні заходи щодо Волтца та міністра оборони Піта Гегсета.

Прессекретарка Білого дому  Керолайн Левітт у письмовому коментарі виданню заявила, що Трамп не має питань Майка Волтца та інших топпосадовців безпекового блоку.

"Як сказав президент Трамп, атаки проти хуситів були дуже успішними та ефективними. Президент Трамп продовжує зберігати повну довіру до своєї команди з нацбезпеки, включно з радником з нацбезпеки Майком Волтцом", – сказала Левітт.

Зазначимо, що раніше головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці США обговорювали обговорювали підготовку до атаки на єменських хуситів.

Тим часом видання Politico допустило відставку Уолтца після повідомлень про витік даних через Signal. За словами неназваних чиновників, поки що нічого не вирішено, але Дональд Трамп може ухвалити остаточне рішення протягом наступних одного-двох днів, коли спостерігатиме за висвітленням цього інциденту.

Водночас є й ті, хто вважає, що Волтцю нічого не загрожує. Заявляється, що Трамп вже говорив із радником нацбезпеки і загалом Білий дім підтримує його.

Журналістка телеканалу CNN Алайна Трін повідомила, що Дональд Трамп не має планів звільняти свого помічника з національної безпеки Майка Волтца.

У свою чергу міністр оборони США Піт Гегсет заперечив факт обговорення планів воєнних сил США у груповому чаті Signal.

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США Дональд Трамп

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