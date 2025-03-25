Кабмін запустив процес ліквідації КРАІЛ і передає її майно та обов’язки ПлейСіті

Утворено комісію з ліквідації КРАІЛ.

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Кабінет Міністрів 25 березня прийняв рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і установив, що правонаступником її майна, прав і обов’язків є державне агентство ПлейСіті. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

В зв'язку з цим рішенням утворено комісію з ліквідації КРАІЛ.

Окрім того, такою, що втратила чинність, визнано постанову КМУ від 23.09.2020 № 891 «Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей». Внесено зміни, повʼязані з ліквідацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, до ряду актів КМУ.

Нагадаємо, що Кабмін на засіданні 21 березня вирішив утворити державне агентство України ПлейСіті.

Воно буде центральним органом виконавчої влади, а його діяльність буде координуватися через віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

ПлейСіті буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін поклав на Мінцифри функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

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