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Сирський: продовжуємо заходи мобілізації, Росія має намір сформувати 10 нових дивізій до кінця року

21:15, 5 серпня 2025
Росіяни нарощують сили — до кінця року планують створити ще 10 дивізій, зауважує Головнокомандувач.
Сирський: продовжуємо заходи мобілізації, Росія має намір сформувати 10 нових дивізій до кінця року
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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду за підсумками бойової діяльності українських військ у липні.

За словами Сирського, втрати армії РФ у липні перевищили 33,2 тисячі осіб, що на 800 більше, ніж у червні. Утім, російське командування щомісяця поповнює своє угруповання на 9 тисяч осіб та планує сформувати 10 нових дивізій до кінця року — дві з них уже створено.

«Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ», — наголосив Сирський.

Також триває корпусна реформа, мета якої — зробити управління військами ефективнішим. Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ.

Під час наради проаналізували стан справ у напрямках підготовки військ, логістики, ремонту техніки, фортифікації та правопорядку. Особливу увагу було приділено безпеці особового складу в навчальних центрах і на полігонах.

«Розуміємо стан справ, знаємо, що робити», — підсумував Головнокомандувач.

За його словами, це був «дуже напружений місяць», протягом якого російський агресор намагався наступати майже по всій лінії бойового зіткнення.

Попри це, українські сили мужньо тримали оборону та відбивали атаки ворога, який діє тактикою «тисячі порізів» — застосовуючи невеликі штурмові групи для проривів.

Найскладнішою залишалася ситуація на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Водночас, як повідомив Сирський, на Північнослобожанському напрямку ЗСУ мали успіхи у звільненні територій Сумської області та продовжили бойові дії в прикордонних районах Курщини.

У відповідь на посилення російських обстрілів тилової інфраструктури, житлових кварталів та цивільного населення, українська армія зміцнює протиповітряну оборону й активно розвиває напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей.

У липні ЗСУ досягли помітних успіхів у застосуванні засобів DeepStrike: було уражено десятки об'єктів військово-промислового комплексу РФ.

Завдяки вдосконаленню системи управління БПЛА вже другий місяць поспіль фіксується сталий ріст ефективності ураження ворога, що дозволяє посилювати підтримку піхоти безпосередньо на полі бою.

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ЗСУ армія війна Олександр Сирський

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