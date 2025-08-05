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США прискорюють ядерну місію на Місяці, щоб випередити Китай і Росію до 2030 року

21:31, 5 серпня 2025
Шон Даффі попередив: хто першим доставить реактор на Місяць, той зможе встановити контроль над ключовими ділянками.
США прискорюють ядерну місію на Місяці, щоб випередити Китай і Росію до 2030 року
Джерело фото: Getty Images
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США мають розгорнути ядерну електростанцію на поверхні Місяця до того, як це зроблять Китай і Росія, — про це заявив виконувач обов’язків адміністратора NASA та міністр транспорту Шон Даффі у директиві агентства від 31 липня. Про зміст документа повідомляє CNBC.

Він наголосив, що NASA повинне бути готове запустити ядерний реактор на Місяць у першому кварталі 2030 фінансового року.

Китай та Росія вже оголосили про наміри розмістити власний місячний реактор у середині 2030-х років для енергозабезпечення спільної бази. Даффі попередив: перша країна, яка розгорне реактор, може «оголосити зону, заборонену для входу», що створить серйозні перешкоди для американської присутності в рамках програми Artemis.

Artemis — це програма дослідження Місяця, яку NASA запустило у 2017 році, з метою забезпечення постійної присутності людини на супутнику Землі.

Даффі доручив NASA протягом 60 днів оприлюднити запит на пропозиції до промисловості. У документі зазначено, що ядерний реактор повинен генерувати щонайменше 100 кіловат електроенергії. Його доставлять на Місяць за допомогою посадкового модуля важкого класу з вантажопідйомністю 15 тонн.

Для порівняння, 100 кіловат потужності вистачить на енергозабезпечення приблизно 80 середньостатистичних американських домогосподарств. Натомість середній ядерний реактор у США забезпечує понад 700 тисяч домогосподарств.

Місячна енергосистема, що розробляється у межах програми NASA Fission Surface Power, базуватиметься на технології мікрореакторів. Проте жоден із них досі не був ліцензований Комісією з ядерного регулювання, і жоден ще не збудований у США.

Нагадаємо, у травні президент Дональд Трамп видав низку указів, що мають прискорити розвиток комерційного ринку малих ядерних реакторів. Амбітна директива Даффі з’явилася на тлі пропозиції адміністрації Трампа суттєво скоротити бюджет NASA, а також у період, коли агентство досі не має постійного керівника, затвердженого Сенатом. Даффі обійняв посаду після відкликання кандидатури Джареда Айзекмана — рішення було ухвалено на тлі напруженості у стосунках Білого дому з Ілоном Маском.

Раніше стало відомо, що уряд США планує побудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року.

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США космос

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