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  1. В Україні

Адвокатські об'єднання та адвокати мають подати звіт за формою № 1-фінмон (річна): які вимоги

16:59, 27 грудня 2023
Заповнений звіт подається разом із супровідним листом.
Адвокатські об'єднання та адвокати мають подати звіт за формою № 1-фінмон (річна): які вимоги
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Суб’єктам первинного фінансового моніторингу надали роз'яснення щодо подачі звіту за формою № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Як пояснили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції - м. Київ, суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ), крім нотаріусів, а саме адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги, особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, до 11 числа після звітного періоду подають звіт за формою № 1-фінмон (річна) до відповідного міжрегіонального управління Мін'юсту.

Відповідно до пункту 5 розділу І Інструкції звіт за формою № 1-фінмон (річна) складається з трьох розділів:

  • показники діяльності СПФМ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - сфера запобігання та протидії);
  • показники діяльності Мін’юсту та його територіальних управлінь у сфері запобігання та протидії;
  • показники діяльності Мін’юсту у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії.

Звіт за формою № 1-фінмон (річна) надсилається в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word).

СПФМ на електронну пошту відповідного територіального управління з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Заповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) подається разом із супровідним листом.

СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I звіту за формою № 1-фінмон (річна). За відсутності показника ставиться прочерк.

Розділи звіту за формою № 1-фінмон (річна), в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.

За наявності зауважень та/або застережень до показників звіту за формою № 1-фінмон (річна) така інформація зазначається у супровідному листі (розділ ІІ Інструкції).

У Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту зауважують, що до звіту за формою № 1-фінмон (річна), в якому виявлено помилки, вносяться виправлення.

Виправлений звіт надсилається в електронній формі на електронну адресу не пізніше наступного дня з моменту виявлення помилки. Також, направляється супровідний лист до звіту за формою № 1-фінмон (річна) щодо зміни даних із зазначенням причин внесених змін.

Заповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) разом з супровідним листом з накладанням електронного цифрового підпису у строк до 10 січня 2024 року необхідно направити на електронну адресу відповідного відділу нотаріату:

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