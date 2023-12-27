Кабмін змінив строк дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів

Скасовано продовження строків дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану.

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Для транспортування паливних та вибухонебезпечних речовин, організації повинні мати відповідні дозвільні документи. Зокрема, отримання свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. Ці документи видаються у сервісних центрах МВС, а строк їхньої дії на сьогодні становить 1 рік.

Раніше, якщо термін дії документу закінчувався під час дії воєнного стану, він автоматично продовжувався. Ним можна було користуватись на території України під час дії воєнного стану та впродовж 90 днів після його скасування. Тепер - ні.

Для отримання відповідного документа організація або перевізник звертається до будь-якого зручного регіонального сервісного центру МВС. Фахівці здійснюють перевірку відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу.

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