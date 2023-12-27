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Більшість держслужбовців отримують новини про події в Україні із каналів та груп у месенджерах – НАДС

Публічні службовці в Україні більше читають групи в месенджерах, ніж дивляться теленовини.

Розмитнення легкових авто у Дії та запровадження підстав для коригування митної вартості вживаних автомобілів, - хто і як контролюватиме процеси

Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

ТУ ДСА в Херсонській області повернеться у Херсон наприкінці січня 2024 року

Втім, є пропозиція взагалі ліквідувати ТУ ДСА в Херсонській області.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

  1. В Україні

Кабмін змінив строк дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів

17:26, 27 грудня 2023
Скасовано продовження строків дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану.
Кабмін змінив строк дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів
Зображення: freepik.com
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Для транспортування паливних та вибухонебезпечних речовин, організації повинні мати відповідні дозвільні документи. Зокрема, отримання свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. Ці документи видаються у сервісних центрах МВС, а строк їхньої дії на сьогодні становить 1 рік.

Раніше, якщо термін дії документу закінчувався під час дії воєнного стану, він автоматично продовжувався. Ним можна було користуватись на території України під час дії воєнного стану та впродовж 90 днів після його скасування. Тепер - ні.

Для отримання відповідного документа організація або перевізник звертається до будь-якого зручного регіонального сервісного центру МВС. Фахівці здійснюють перевірку відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу.

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