Игорь Клименко объяснил, при каких условиях могут мобилизовать полицейских

С начала войны полиция на 80% увеличила свой функционал.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объяснил, в каких условиях могут мобилизовать полицейских. По его словам, в настоящее время в полиции служат 98 тысяч офицеров и сержантов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, до начала полномасштабной войны полицейские были равномерно расположены по всей Украине. Однако уже с 24 февраля 2022 года – произошли тектонические движения по дислокации подразделений полицейских.

«Сейчас от Черниговской и до Николаевской области, в приграничных регионах, непосредственно в регионах, где идут активные боевые действия, а это 900 километров, расположены полицейские подразделения. Это 35 тысяч личного состава. Сюда также входит подразделение «Ярость», это 5 тысяч», – заявил глава МВД.

По словам министра Игоря Клименко:

к началу полномасштабной войны на 10 тысяч населения Украины было в среднем выделено 23 – 26 работников полиции;

сейчас на деоккупированных территориях – более 100.

Глава МВД пояснил, что режим стал намного более жестким, а задач – больше. Полиция же с начала войны на 80% увеличила свой функционал.

«Но мы не увеличиваем количество полицейских и наборы в полицию. Мы понимаем, что тяжело сейчас в стране. Но еще раз хочу повторить, что если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет принять оружие – мы готовы это сделать», – заверил министр.

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