За $3 500 вносил уклонистов в систему «Шлях» для выезда за границу: разоблачили схему

Мужчина наладил схему незаконной переправки военнообязанных лиц за границу.

Фото: vl.npu.gov.ua

В Волынской области разоблачили 22-летнего мужчину, который наладил схему незаконной переправки военнообязанных лиц через госграницу Украины. Об этом говорится в пресс-службе полиции области.

Злоумышленник вносил уклонистов в систему «Шлях» в качестве водителей, что позволяло им беспрепятственно уезжать за пределы Украины. Вознаграждение за такие действия составило 3500 долларов США.

«Полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства по делу: деньги в иностранной валюте, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы и прочее», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следователи объявили ему о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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