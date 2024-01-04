В Киеве задержали водителя мопеда без номерных знаков и с липовыми правами

Патрульные остановили злодея, который нарушал ПДД и предъявил водительское удостоверение с признаками подделки.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Во время патрулирования в Голосеевском районе Киева полицейские остановили мопед Honda без государственных номерных знаков. Оказалось, что транспортное средство не было зарегистрировано согласно действующему законодательству. Во время проверки водительского удостоверения у водителя обнаружили признаки подделки документа. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

После разговора с водителем полицейские установили, что мопед не имел официальной регистрации, а полученное им водительское удостоверение было поддельным. Мужчина признался, что приобрел это удостоверение через Интернет.

Как результат, полицейские составили на мужчину протокол по статье 121 части 6 Кодекса Украины об административных правонарушениях за управление незарегистрированным транспортным средством. Кроме этого, была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего расследования этой ситуации.

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