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  1. В Україні

НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку міжнародних спонсорів війни

14:43, 4 січня 2024
Компанія Viciunai Group продовжує спонсорувати війну проти України, сплачуючи великі суми податків до бюджету рф, зазначили у НАЗК.
НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку міжнародних спонсорів війни
Фото: НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що внесло Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У Національному агентстві зазначили, що ще у березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку впродовж 3-4 місяців.

«Натомість стало відомо, що Viciunai не припиняє свою роботу у рф та залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів.

Viciunai веде свій бізнес у росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у рф», - сказано у повідомленні.

Наприклад, виробничий комплекс ТОВ «Вичюнай-русь» є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн дол. США).

Дочірня компанія Viciunai ТОВ «БалтКо», бувши офіційним представником компанії в росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 млн дол. США.

 «Неодноразові заяви про припинення бізнесу та продаж виробництва в рф ніяк не вплинули на роботу Viciunai Group в росії. Компанія продовжує спонсорувати війну проти України, сплачуючи великі суми податків до бюджету путінської воєнної машини», - додали у НАЗК.

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