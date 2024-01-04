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  1. В Украине

АРМА и СБУ усилят сотрудничество в вопросе ареста активов

15:06, 4 января 2024
Совместное планирование перед арестом позволит готовить для прокуроров и судей унифицированные и корректные документы для дальнейшего блокирования, ареста и управления активами, - отметила глава АРМА Елена Дума.
АРМА и СБУ усилят сотрудничество в вопросе ареста активов
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Агентство по розыску и менеджменту активов и Служба безопасности Украины усилят сотрудничество по аресту активов, полученных от коррупционных и других преступлений. Об этом сказано на официальном сайте АРМА.

«АРМА укрепляет плодотворное сотрудничество с СБУ. Ведь именно этот государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями в условиях войны идентифицирует и привлекает к ответственности коллаборантов, предателей и сторонников «русского мира» имущество которых в первую очередь должно работать на государство и его экономику», - сказала глава АРМА Елена Дума.

Также она добавила, что, будучи участником уголовного процесса (ведя досудебное следствие и/или сопровождая уголовные производства), СБУ совместно с прокуратурой подает ходатайство для ареста имущества указанных выше лиц.

По ее словам, совместное планирование перед арестом позволит готовить для прокуроров и судей унифицированные и корректные документы для дальнейшего блокирования, ареста и управления активами.

«Кроме того, в будущем Агентство исключит возможность случая, когда органу передается имущество, которым невозможно управлять ввиду ареста исключительно корправ, или неполной части имущества», - заявила Елена Дума.

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