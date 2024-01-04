До 25 градусов мороза, снег и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В течение 7-9 января ожидается значительное понижение ночной температуры до 13-25 градусов мороза.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях снег, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные осадки (дождь с переходом в снег), гололед, налипание мокрого снега.

В центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные переметы; на дорогах большинства областей страны гололед.

В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза.

«Призываем водителей не планировать поездки на дальние расстояния, а всем гражданам соблюдать осторожность во время пребывания на улице», - добавили в ГСЧС.

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