Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Администрации Госпогранслужбы пояснили, при каких условиях могут пересекать границу мужчины с инвалидностью

Решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы на выезд из Украины принимается непосредственно в пункте пропуска, - Администрация Госпогранслужбы.

За фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства.

Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом, - Марьяна Безуглая

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Районный суд Киева привлек главу КСУ Сергея Головатого к ответственности за то, что тот не ответил на запрос НАПК

Ранее из-за того, что тот не ответил на запрос, НАПК составило протокол об административном правонарушении на и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого.

Суд не может требовать от истца прохождения разрешительной процедуры на перепланировку объекта недвижимости до принятия решения о разделе спорного недвижимого имущества, - Объединенная палата КГС

Принятие решения суда о разделе недвижимого имущества в натуре между совладельцами не требует предварительного представления суду документов на строительные работы, даже если раздел будет требовать перепланировки, - позиция Верховного Суда.

  1. Общество

До 25 градусов мороза, снег и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды

15:24, 4 января 2024
В течение 7-9 января ожидается значительное понижение ночной температуры до 13-25 градусов мороза.
До 25 градусов мороза, снег и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях снег, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные осадки (дождь с переходом в снег), гололед, налипание мокрого снега.

В центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные переметы; на дорогах большинства областей страны гололед.

В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза.

«Призываем водителей не планировать поездки на дальние расстояния, а всем гражданам соблюдать осторожность во время пребывания на улице», - добавили в ГСЧС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду