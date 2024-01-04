Яку знижку з оплати житлово-комунальних послуг отримують учасники бойових дій: відповідь ПФ

Учасникам бойових дій передбачена знижка на оплату житлово-комунальних послуг.

Пенсійний фонд України продовжує відповідати на питання громадян щодо пенсій, субсидій та соціальної допомоги.

Цього разу ПФ відповів на таке питання: «Наше подружжя – учасники бойових дій, ми обоє маємо відповідний статус. Яку знижку з оплати житлово-комунальних послуг ми маємо отримувати?».

У ПФ зазначили, що Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, передбачено надання 75% знижки плати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм споживання.

«У вашому випадку кожен з пільговиків має право на 75% знижки плати за житлово-комунальні послуги. При цьому знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги на сім’ю. Водночас норми споживання за цих умов враховуються на двох осіб», - сказано у повідомленні.

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