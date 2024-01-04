Морський піхотинець освідчився звільненій з полону бойовій медсестрі: фото та відео

Пара разом пройшла бої за Маріуполь, а при поверненні з полону, вони заручилися.

Джерело фото: Facebook / Сергій Волинський

У четвер, 4 січня, звільнена з полону бойова медична сестра Галина Федишин заручилася зі своїм коханим, військовим з 36-ї окремої бригади морської піхоти Миколою Гриценяком. Про це повідомив командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський.

«Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас», – сказав Волинський.

Командир розповів, що обидва були разом під час боїв за Маріуполь і пройшли через полон та довгу розлуку. «Але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон. Їхні почуття та відданість одне одному стали символами непереможної віри й надії. Їхня любов — це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів», – підкреслив командир.

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