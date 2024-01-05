Налогообложение НДС операций по поставке услуг плательщиками НДС - резидентами Дія Сіті: разъяснение налоговой

В налоговой указали главные особенности налогообложения НДС некоторых операций.

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило особенности налогообложения НДС операций по снабжению услуг плательщиками НДС – резидентами Дія Сіті. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, відповідно до п.п. 197.1.33 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України, від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання резидентами Дія Сіті шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, освітніх послуг у галузі інформаційних технологій, у тому числі послуг з надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями, як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також послуг з надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерних ігор, навчання бізнес-аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробленню документації (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення).

Ранее сообщалось, является ли объектом налогообложения для резидента Дія Сіті предоставлена возвратная помощь.

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