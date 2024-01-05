Налогообложение НДС операций по поставке услуг плательщиками НДС - резидентами Дія Сіті: разъяснение налоговой

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении границы должно предоставить еще и военно-учетные документы и разрешение ТЦК на выезд, — позиция апелляционного админсуда

При пересечении границы лицо с инвалидностью I или II группы в пункте пропуска должно также предоставить документы, подтверждающие исключение из военного учета в связи с инвалидностью и разрешение по изменению места жительства или пребывания, – апелляционный суд.

Срок пользования арендованным земельным участком сельхозназначения закончился после введения военного положения, - ВС указал, когда договор аренды считается возобновленным

Законодатель в Переходных положениях Земельного кодекса предусмотрел специальный случай возобновления договора аренды земельных участков, срок пользования по которым закончился после введения военного положения.

Лицензионный договор, совершенный одним из сосубъектов прав на торговую марку, правомерен до момента опровержения презумпции правомерности путем признания его судом недействительным, - Верховный Суд

Поскольку в нормах Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» иначе определены правовые последствия отсутствия договора между сосубъектами прав на торговую марку и это противоречит статье 428 ГК, то с учетом правила о приоритетности норм ГК над нормами других законов применению подлежит статья 428 ГК.

Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка с одним родителем и существование у другого задолженности по уплате алиментов основанием для увеличения доли в имуществе

Мать ребенка считала, что поскольку бывший муж имеет задолженность по уплате алиментов, есть основания для отступления от принципа равенства долей при разделе имущества супругов и признании за ним права собственности на 3/4 доли квартиры, а за мужем – права собственности на 1/4.

ВККС в 2024 году: какие проблемы придется преодолевать Комиссии в новом году

Кризис в руководстве, множество кадровых процедур, требования и давление на Комиссию как извне, так и изнутри.

  1. В Украине

Налогообложение НДС операций по поставке услуг плательщиками НДС - резидентами Дія Сіті: разъяснение налоговой

13:25, 5 января 2024
В налоговой указали главные особенности налогообложения НДС некоторых операций.
Налогообложение НДС операций по поставке услуг плательщиками НДС - резидентами Дія Сіті: разъяснение налоговой
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило особенности налогообложения НДС операций по снабжению услуг плательщиками НДС – резидентами Дія Сіті. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, відповідно до п.п. 197.1.33 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України, від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання резидентами Дія Сіті шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, освітніх послуг у галузі інформаційних технологій, у тому числі послуг з надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями, як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також послуг з надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерних ігор, навчання бізнес-аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробленню документації (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення).

Ранее сообщалось, является ли объектом налогообложения для резидента Дія Сіті предоставлена возвратная помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Прокопенко
    Олександр Прокопенко
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду