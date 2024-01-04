Какой размер налоговой ставки на недвижимость в 2024 году: объяснение от ГНС

Изменения в налоговом законодательстве: новые размеры минимальной зарплаты и ставки налога на недвижимость.

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Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) в Ривненской области объявило, что согласно Закону Украины от 09.11.2023 № 3460-ІХ "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", установлены новые размеры минимальной заработной платы. С 1 января этого года она составляет 7100 гривен, а с 1 апреля увеличится до 8000 гривен (в 2023 году минимальная заработная плата составляла 6700 гривен).

Согласно пункту 266.5.1 Налогового кодекса Украины (НКУ), ставки налога на объекты жилой и/или нежилой недвижимости, принадлежащие физическим и юридическим лицам, устанавливаются местными советами в зависимости от места расположения и типа недвижимости. Максимальная ставка налога на недвижимость за 1 кв. м в 2024 году составит 1,5% от размера минимальной заработной платы на 1 января, то есть 106,50 гривен за 1 кв. м базы налогообложения.

В соответствии с требованиями пункта 12.3 статьи 12 Налогового кодекса Украины, сельские, поселковые и городские советы имеют право принимать решения об установлении местных налогов и сборов и предоставлять налоговые льготы по налогообложению.

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