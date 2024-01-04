На Харьковщине изъяли из семьи четырех детей, которые жили в холоде и грязи

Трое парней в возрасте от 6 до 13 лет и 8-летняя девочка жили в антисанитарных условиях и не имели доступа к учебе.

В селе Черное Купянского района Харьковской области полиция изъяла из семьи четырех детей, которые жили в холоде и грязи. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Дети были неухожены, для обучения у них не было принадлежностей, а также не было технической возможности участвовать в онлайн-обучении. Учебу детей мать не контролировала и не занималась воспитанием детей.

По результатам обследования правоохранители приняли решение о временном изъятии четырех детей из семьи – ребят 6, 10, 13 лет и 8-летней девочки. В настоящее время дети в больнице проходят медицинское обследование. С женщиной проведена профилактическая беседа. Ей дали две недели на исправление состояния условий проживания и воспитания детей.

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