Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді знов згадали, що працюють над скасуванням Господарського кодексу і назвали це великою реформою

Там додали, що скасування Господарського кодексу – «це велика реформа».

У Адміністрації Держприкордонслужби пояснили, за яких умов можуть перетинати кордон чоловіки з інвалідністю

Рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України приймається безпосередньо в пункті пропуску, - Адміністрація Держприкордонслужби.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому, - Мар’яна Безугла

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Районний суд Києва притягнув очільника КСУ Сергія Головатого до відповідальності за те, що той не відповів на запит НАЗК

Раніше через те, що той не відповів на запит, НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого.

  1. Публікації
  2. / В Україні

У Раді знов згадали, що працюють над скасуванням Господарського кодексу і назвали це великою реформою

16:50, 4 січня 2024
Там додали, що скасування Господарського кодексу – «це велика реформа».
У Раді знов згадали, що працюють над скасуванням Господарського кодексу і назвали це великою реформою
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан нагадав, що у парламенті працюють над скасуванням Господарського кодексу, а саме, над прийняттям законопроекту «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» №6013, який готується у Комітеті до другого читання.

Зокрема, на його думку скасування ГК – це велика реформа.

«Це велика реформа взаємовідносин в українській економіці. На мою думку, це найбільша реформа за останні 20 років після прийняття Верховною Радою України Господарського кодексу України на початку двохтисячних.

Цим законопроектом ми відміняємо Господарський кодекс України і пропонуємо перехідний період для адаптації норм законодавства до ринкових правил гри, зазначив народний обранець.

За його словами, скасування ГК означає відхід від «архаїчних радянських підходів планової економіки» і перехід до «природних економічних відносин, які вже запроваджені в законодавстві і відповідають міжнародним стандартам».

«Зміни, передбачені цим документом, спрямовані на удосконалення корпоративного управління в юридичних особах, заснованих на державній і комунальній власності, на підвищення інвестиційної привабливості країни, запровадження ефективних механізмів контролю за використанням об’єктів державної та комунальної власності, а також на усунення суперечностей між Цивільним кодексом України та актами спеціального законодавства.

Ключовим лідером цього законопроєкту є спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Разом з ним, його командою та великою кількістю експертів готуємо документ до другого читання», - пояснив Мовчан.

Нагадаємо, у серпні 2023 року він повідомив, що у законопроекті пропонується визначити поняття домогосподарство, підприємництво, суб’єкти великого, малого та мікропідприємництва тощо. 

Нагадаємо, раніше голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» зазначила, що ухвалення законопроекту 6013 про скасування Господарського кодексу не лише не вирішить наявних проблем, а породить нові – і щодо реалізації прав власників державного та комунального майна, і щодо управління військовим майном, і щодо економічної конкуренції, енергетичних та газотранспортних систем.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду