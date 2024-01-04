У Раді знов згадали, що працюють над скасуванням Господарського кодексу і назвали це великою реформою

Там додали, що скасування Господарського кодексу – «це велика реформа».

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан нагадав, що у парламенті працюють над скасуванням Господарського кодексу, а саме, над прийняттям законопроекту «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» №6013, який готується у Комітеті до другого читання.

Зокрема, на його думку скасування ГК – це велика реформа.

«Це велика реформа взаємовідносин в українській економіці. На мою думку, це найбільша реформа за останні 20 років після прийняття Верховною Радою України Господарського кодексу України на початку двохтисячних.

Цим законопроектом ми відміняємо Господарський кодекс України і пропонуємо перехідний період для адаптації норм законодавства до ринкових правил гри, зазначив народний обранець.

За його словами, скасування ГК означає відхід від «архаїчних радянських підходів планової економіки» і перехід до «природних економічних відносин, які вже запроваджені в законодавстві і відповідають міжнародним стандартам».

«Зміни, передбачені цим документом, спрямовані на удосконалення корпоративного управління в юридичних особах, заснованих на державній і комунальній власності, на підвищення інвестиційної привабливості країни, запровадження ефективних механізмів контролю за використанням об’єктів державної та комунальної власності, а також на усунення суперечностей між Цивільним кодексом України та актами спеціального законодавства.

Ключовим лідером цього законопроєкту є спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Разом з ним, його командою та великою кількістю експертів готуємо документ до другого читання», - пояснив Мовчан.

Нагадаємо, у серпні 2023 року він повідомив, що у законопроекті пропонується визначити поняття домогосподарство, підприємництво, суб’єкти великого, малого та мікропідприємництва тощо.

Нагадаємо, раніше голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» зазначила, що ухвалення законопроекту 6013 про скасування Господарського кодексу не лише не вирішить наявних проблем, а породить нові – і щодо реалізації прав власників державного та комунального майна, і щодо управління військовим майном, і щодо економічної конкуренції, енергетичних та газотранспортних систем.

Автор: Наталя Мамченко

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