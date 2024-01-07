В Киеве загорелся гараж в Деснянском районе

Спасатели вынесли из здания газовый баллон и бочку с маслом.

В Деснянском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в частном гараже. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило 6 января около 12 часов.

Возгорание произошло в одноэтажном здании частного гаража. Во время ликвидации пожара спасатели вынесли из здания газовый баллон и бочку с маслом.

Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

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