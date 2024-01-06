В Черкассах женщина по поддельным документам получила соцпомощи более чем на 300 000 грн

44-летняя женщина подделала медицинские справки о состоянии здоровья своих малолетних детей.

В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении женщине по фактам завладения бюджетными средствами путем обмана, пособничества в подлоге официального документа и использования заведомо подложного документа.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 44-летняя женщина подделала медицинские справки о состоянии здоровья своих малолетних детей.

«Эти справки она систематически подавала в департамент социальной политики Черкасского городского совета с целью незаконного оформления социальной помощи и личного обогащения», - говорится в сообщении.

В результате таких мошеннических действий подозреваемая завладела средствами государственного бюджета на сумму более 300 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

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