В Черкассах будут судить женщину, которая по поддельным документам получила соцпомощи более чем на 300 000 грн

44-летняя женщина изготовила поддельные медицинские справки о состоянии здоровья своих малолетних детей и получала по ним соцпомощь

В Черкассах в суд направлен обвинительный акт в отношении местной жительницы, завладевшей бюджетными средствами путем обмана.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, ей инкриминировано мошенничество, пособничество в подделке официального документа и использование заведомо поддельного документа.

По данным следствия, 44-летняя женщина договаривалась об изготовлении поддельных медицинских справок о состоянии здоровья своих малолетних детей.

«Эти справки она систематически подавала в департамент социальной политики Черкасского городского совета с целью незаконного оформления социальной помощи и личного обогащения», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что в результате таких мошеннических действий женщина завладела средствами государственного бюджета на сумму более 300 тысяч гривен.

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