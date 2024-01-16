НАБУ завершило розслідування справи щодо завдання 100 млн грн збитків «Енергоатому»

Йдеться про заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

НАБУ і САП завершили розслідування справи про завдання 100 млн грн збитків «Енергоатому». Про це повідомляється на сайті НАБУ.

У цій справі четверо підозрюваних, а саме:

генеральний директор відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом»;

начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом»;

керівник приватної компанії та працівник юридичного відділу компанії.

Слідство встановило, що у 2017-2020 роках для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», який входить у структуру ДП «НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів уклали договір завершення будівництва сховища.

З метою заволодіння коштами держпідприємства додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а у 2021 році реалізував «Енергоатом» втричі дорожче.

У результаті цих дій держпідприємство переплатило майже 100 млн грн.

Раніше ми писали, що повідомлено про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.