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НАБУ завершило розслідування справи щодо завдання 100 млн грн збитків «Енергоатому»

14:30, 16 січня 2024
Йдеться про заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.
НАБУ завершило розслідування справи щодо завдання 100 млн грн збитків «Енергоатому»
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НАБУ і САП завершили розслідування справи про завдання 100 млн грн збитків «Енергоатому». Про це повідомляється на сайті НАБУ. 

У цій справі четверо підозрюваних, а саме: 

  • генеральний директор відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом»;
  • начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом»;
  • керівник приватної компанії та працівник юридичного відділу компанії.

Слідство встановило, що у 2017-2020 роках для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», який входить у структуру ДП «НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів уклали договір завершення будівництва сховища.

З метою заволодіння коштами держпідприємства додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а у 2021 році реалізував «Енергоатом» втричі дорожче.

У результаті цих дій держпідприємство переплатило майже 100 млн грн.

Раніше ми писали, що повідомлено про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».

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