Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива: НАБУ і САП повідомили про підозру 5 особам

Повідомлено про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом». Про це повідомляють НАБУ і САП.

Йдеться про:

генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;

начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;

керівника приватної компанії, його заступника та працівника юридичного відділу компанії.

«Як встановило слідство, у 2017-2020 рр. для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню.

У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», яке входить у структуру ДП НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища.

З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю.

Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» втричі дорожче.

У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн», — йдетьсяя у повідомленні.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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