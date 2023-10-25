Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховний Суд розглянув справу про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері охорони довкілля

Критерії задоволення судом позову суб’єкта влади про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері екології, - позиція Верховного Суду.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива: НАБУ і САП повідомили про підозру 5 особам

16:42, 25 жовтня 2023
Повідомлено про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».
Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива: НАБУ і САП повідомили про підозру 5 особам
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом». Про це повідомляють НАБУ і САП.

Йдеться про:

  • генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;
  • начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;
  • керівника приватної компанії, його заступника та працівника юридичного відділу компанії.

«Як встановило слідство, у 2017-2020 рр. для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню.

У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», яке входить у структуру ДП НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища.

З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю.

Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» втричі дорожче.

У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн», — йдетьсяя у повідомленні.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Київського апеляційного суду