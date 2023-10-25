Завладение 100 млн грн при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива: НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 лицам

Сообщено о подозрении пяти лицам, участникам организованной группы, в нанесении почти 100 млн грн убытков ГП «НАЭК «Энергоатом».

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении пяти лицам, участникам организованной группы, в нанесении почти 100 млн грн убытков ГП «НАЭК «Энергоатом». Об этом сообщают НАБУ и САП.

Речь идет о:

генерального директора обособленного подразделения ГП НАЭК «Энергоатом»;

начальника сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП НАЭК «Энергоатом»;

руководителя частной компании, его заместителя и работника юридического отдела.

Как установило следствие, в 2017-2020 гг. для нужд ГП «НАЭК «Энергоатом» выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость закупки работ по его завершению.

В декабре того же года между ОП «Атомпроектинжиниринг», входящим в структуру ГП НАЭК «Энергоатом», и частной компанией в обход открытых торгов заключен договор завершения строительства хранилища.

С целью завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое – с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в том числе прибавив в его условия поставки оборудования системы радиационного контроля.

Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала ГП НАЭК «Энергоатом» втрое дороже.

В результате этих действий ГП НАЭК «Энергоатом» переплатило почти 100 млн грн», — говорится в сообщении.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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