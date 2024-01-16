Дональд Трамп после победы в Айове пообещал «очень быстро» решить ситуацию с войной в Украине

Дональд Трамп заявил, что способен договориться с путиным.

Бывший президент США Дональд Трамп, планирующий переизбраться на пост главы Соединенных Штатов в 2024 году, после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал «очень быстро» решить ситуацию с войной в Украине. Об этом он сказал во время выступления в Айове.

Он заявил, что способен договориться с путиным, поскольку у них хорошие отношения.

«Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасная... И мы собираемся это решить, мы собираемся решить это очень быстро», – сказал Трамп.

Он добавил, что сможет привлечь к диалогу путина и Зеленского.

«Я очень хорошо знаю президента путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны – ред.) никогда не должно было произойти», – заявил Трамп.

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